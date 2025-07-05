CHP'li Belediye Başkanlarına tutuklama

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Bu sabah Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltına alındı. Böcek hakkındaki dosyanın Antalya'da yürütüldüğü öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yeni operasyonlar başlatıldı. İstanbul ve Antalya'da sürdürülen iki farklı soruşturmada üç belediye başkanı gözaltına alındı. İstanbul'daki soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı. Bu sabah Antalya'da da yeni bir operasyon başlatıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de arasında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

KARALAR VE TUTDERE, İSTANBUL'DAKİ SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında sürüyor.

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve tutuklu bulunan bazı şüphelilerin ifadeleri ve sundukları evraklar incelendi.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı. Karalar ve Tutdere'nin İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında toplam 11 kişi gözaltında. Gözaltına alınanlar arasında Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger ve Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan da var.

KARALAR'DAN AÇIKLAMA

Karalar, sabah Gebze'de gözaltına alındığını dile getiren sosyal medya paylaşımında "Benim parayla, pulla, rüşvetle işim yok. Mücadele edeceğiz." dedi.

15 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Karalar, Tutdere, Zenger ve Kayhan'ın İstanbul'a getirildiği öğrenildi.

Öte yandan rüşvet almak ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklu bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği kazançlarla aldığı araç ve taşınmazları üzerine aldığı 4 şüpheli de "suçtan elde edilen geliri aklama" suçundan gözaltına alındı.



AKGÜN'ÜN VEKİLİ DE GÖZALTINDA



Ayrıca eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün inşaat firmalarından ruhsat ve iskan izinleri karşılığı projelerden taşınmaz talep ettiği, bazı iş sahiplerini taşınmaz vermeye zorladığı ve elde edilen taşınmazları yakınlarının üzerine yaptığı iddiaları üzerine Akgün'ün yerine vekalet eden Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Gözaltı kararı verilen 15 kişiden 11'i gözaltına alınırken bir kişinin yurt dışında olduğu ve diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi