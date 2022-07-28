CHP ‘yasaklı listeyi’ sordu, bir yıldır yanıt yok!

Kıbrıslı ilerici, barışsever, muhalif ve gazetecilerin Türkiye’den sınır dışı edilmesi Türkiye’de de gündemdeki yerini koruyor.



Ali Bizden, Cavit An, Ali Kişmir, Okan Dağlı ve Abdullah Kormazhan’ın ardından Kıbrıslı gazeteci Aysu Basri Akter de Türkiye’ye alınmazken, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Kıbrıslı Türklere uygulanan ‘Türkiye’ye giriş yasağı’nı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) eski müdürü Kıbrıslı gazeteci Aysu Basri Akter’in Türkiye’ye girişine izin verilmemesi ve Kıbrıslılara yönelik ‘Türkiye’ye giriş yasağı’ uygulaması Ankara’da tartışmaya açılırken, TC Cumhurbaşkanlığı’nın bu konudaki sorulara bir yıldır yanıt vermediği ortaya çıktı.



Sorularına bir yıldır yanıt verilmediğini açıklayan Çakırözer “AKP lafa gelince KKTC’nin bağımsızlığını egemenliğini dünyaya tanıtalım diyor. Ama aynı KKTC’nin gazetecisini, siyasetçisinin Türkiye’ye girişini yasaklıyor. İnsanları havaalanından yaka paça geri gönderiyor. Bunun gerekçesini sorduğumuzda da cevap dahi vermiyorlar. Ama gün geçtikçe ‘yasaklı liste’ genişliyor! Şu soruların yanıtlarını bilmek hem KKTC, hem de Türkiye kamuoyunun hakkı: Bu insanlar hangi gerekçeyle, neden Türkiye’ye alınmıyor? Kıbrıslı Türklere yönelik ‘yasaklı listede’ kimler var? Bu listeyi kim, hangi amaçla hazırladı? Bu yasaklar kabul edilemez! Kıbrıslı Türklerin seyahat özgürlüğünü de kısıtlayan bu antidemokratik uygulama derhal kaldırılmalıdır” dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Kıbrıs Türkü bazı isimlerin Türkiye’ye girişine izin verilmemesini Temmuz 2021’de Meclis gündemine taşıdı. TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Çakırözer’in sorularına ise bir yıldır yanıt verilmedi. Bu tutuma tepki gösteren Çakırözer, gazeteci Aysu Basri Akter ve ailesine yönelik sınırdışı kararının ardından şu açıklamayı yaptı:

“Antidemokratik uygulama derhal kaldırılmalı”

“Saray iktidarının tutarsızlıklarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Yeri geldiğinde KKTC’nin egemenliğini, bağımsızlığını, hakkını, hukukunu koruyacağız diyenler Kıbrıs Türklerinin Türkiye’ye girişine dahi izin vermiyor. Seyahat özgürlüğünü kısıtlıyor. Neden, hangi gerekçeyle izin vermediğini ise kimse bilmiyor. Meclis’te hem Cumhurbaşkanlığı’na, hem Dışişleri Bakanına sordum. Cumhurbaşkanlığı bir yıldır sorularımızı yanıtlamadı. Dışişleri Bakanlığı ise ‘egemenlik yetkimiz’ diyerek geçiştirdi. Türkiye’ye alınmayan KKTC vatandaşı isimlere her gün yenileri ekleniyor. Ama ülkeyi yönetenler çıkıp tek kelime söylemiyor, söyleyemiyor! Şu soruların yanıtlarını bilmek hem KKTC, hem de ülkemiz kamuoyunun hakkı: Böyle bir yasaklı listesi var mı? Hangi gerekçe ile oluşturuldu? Bu listede kaç kişi var? Bu listeyi kim, hangi amaçla hazırladı? Gazetecilerin, siyasetçilerin, aydınların görüşünü beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama düşüncesi nedeniyle bu insanların Türkiye’ye alınmaması asla kabul edilemez. Saray yönetimi KKTC vatandaşlarına yönelik bu anti demokratik uygulamayı derhal kaldırmalıdır.”

Bir yıl önce sordu

Çakırözer, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde, “ Aralarında geçmişte Bakanlık yapmış siyasetçi ve gazetecilerin bulunduğu bir grup isme Türkiye’ye giriş yasağı getirildiği, ‘ülkeye alınmayacak şahıslar’ listesi hazırlandığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise, Türkiye'ye girişi yasaklı kişiler kimlerdir? Bu liste kamuoyuna veya kişilerin şahsına açıklanacak mıdır? Açıklanmamasının gerekçesi nedir? Türkiye’ye girişine izin verilmeyen KKTC’li kaç kişi vardır? Türkiye’ye giriş yasağı getirilen isimlere gerekçe olarak bildirilen ‘G82’ kodu nedir? Son 1 yıl içerisinde Türkiye’ye ‘G82’ kodu kapsamında kaç kişi alınmamıştır? Bu kişiler kimlerdir, ülkeleri nedir?” sorularına yanıt istedi. Çakırözer’in soruları bir yıldır cevaplanmadı.

TBMM’de 2022 bütçe görüşmelerinde Kıbrıslı isimlere uygulanan giriş yasağını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na da soran Çakırözer’e “Ülkeye girecek yabancılara ilişkin alınan kararlar her devletin kendi egemenlik yetkisindedir” yanıtı verildi.