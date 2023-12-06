“Check – in” operasyonunda yeni gelişme

Yeni Ercan Havalimanı’nda güvenlik zafiyeti bulunan bir noktada, yer hizmetleri sağlayıcısı İstanbul Handlig’teki bazı çalışanların, yolcuların valizlerinden değerli eşyaların çalınmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi daha tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamada, yürütülen geniş çaplı operasyon sonucunda 41 yaşındaki S.A., 45 yaşındaki H.Y. ve 29 yaşındaki A.V. isimli zanlıların tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, yürütülen ileri soruşturma kapsamında, bahse konu şahısların ülkeden çıkış yapacak olan iki ayrı şahsın daha valizlerini açarak içerlerinde muhafaza edilen bir adet dizüstü bilgisayar, kol saati, pırlanta yüzük, küpe ile broşu ve inci kolyeyi de çaldıklarının tespit edildiği belirtildi.

Olayla iglili soruşturma sürüyor…

Ne olmuştu?

Ercan Havalimanı’nda “şut altı” denilen; yolcuların bagajlarının, binecekleri uçağa göre ayrım ve sınıflandırma işleminin yapıldığı bölümünde yaşanan güvenlik zafiyeti, sayısı henüz bilinmeyen çok sayıda yolcunun mağduriyetine ve ‘en az’ 10 milyon TL’lik organize bir hırsızlığın yaşanmasına neden olduğu ortaya çıkmıştı.

Havalimanındaki “şut alanında” baız kişiler, alandaki kamera eksikliğinden faydalanarak, 2023 yılının Eylül ile Kasım ayları arasında ilk belirlemelere göre 6 yolcunun valizlerinden ziynet eşyaları ile teknolojik cihazlar çalmıştı.

Polis, Yeni Ercan Havalimanı açıldıktan sonra bu tarz ihbarlar almaya başladıklarını mahkemede itiraf etmişti.

Olayın basına yansımasının ardından Türkiye ve Almanya’dan çok sayıda kişi polise şikayette bulunmuş, ifade vermek üzere Kıbrıs’ın kuzeyine gelme kararı aldıkları öğrenilmişti…