Cezası 25 yıldan 32 yıla çıktı

Lefkoşa’da 13 Nisan 2011 tarihinde eşi Şükran Sadrazam’ı boğarak öldürdüğü gerekçesiyle 25 yıl hapis cezası alan ve beraat etmek için İstinaf Mahkemesi’ne başvuran sanık Çetin Sadrazam’ın cezası 32 yıla çıkarıldı.

İstinaf kararı Yargıtay Ceza olarak oturum yapan Bertan Özerdağ’ın başkanlığında, Beril Çağdal ve Peri Hakkı’dan oluşan Yüksek Mahkeme heyetinin huzurunda görüşüldü.

Başsavcılık, alt mahkemenin sanığı “taammüden adam öldürme” suçundan mahkûm etmemekle hatalı olduğu ve cezanın alenen az olduğuna ilişkin, sanık ise beraat etmesi talebiyle istinaf dosyalamıştı. İstinaf Mahkemesi, Başsavcılığın sanık ile ilgili dosyaladığı istinafı kabul etti.

Davayla ilgili kararı açıklayan mahkeme heyeti sanık Çetin Sadrazam’ı taammüden adam öldürme suçundan mahkûm edip, alt mahkemenin verdiği 25 yıl hapis cezasını iptal etti ve 32 yıl hapis cezası ile değiştirdi.