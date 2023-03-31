Ertuğrul SENOVA

Hükümet, ani bir kararla Atatürk Öğretmenler Akademisi (AÖA) Yönetim Kurulu’ndaki tüm isimleri görevden aldı. Söz konusu karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, yönetim kurulunun neden görevden alındığına ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmedi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı, AÖA’nın görevden alınan Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Canan Perkan Zeki, 14 yıldır akademi başkanı olarak görev yapan kişinin görev süresini uzatmak istemediklerini ve yerine başka bir ismi atadıklarını, bunun ardından da görevden alındıklarını söyledi; “cezalandırıldık gibi bir şey oldu” dedi.

Akademi Başkanını atamakla yükümlü olan AÖA Yönetim Kurulu, 14 seneden bu yana Akademi Başkanı olarak görev yapan ve 3 yıl önce görev süresi dolmasına karşın görevde kalmaya devam eden Doç. Dr. Zehra Özçınar’ı görevden aldı ve yerine Doç. Dr. Güner Konedralı’yı atadı.

Yönetim Kurulu ise bu kararın hemen ardından, Bakanlar Kurulu kararıyla görevden alındı.

Görevden alınan isimler, görevden alınma sebeplerinin söz konusu görevden alma ve atama kararları olduğunu düşünüyor.

Karar Resmi Gazete’de

28 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş Yasası'nın 14'üncü maddesi uyarınca, Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu’ndaki 5 üyenin tümünü görevden aldı.

Görevden alınan isimler şöyle açıklandı:

Canan Zeki

Ali Yönel

Sadık Özbilgehan

Hüseyin Azer Özkan

Ahmet Bilir

AÖA’nın görevden alınan Yönetim Kurulu Başkanı Doç Dr. Zeki:

“Cezalandırıldık gibi”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan AÖA’nın görevden alınan Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Canan Perkan Zeki, 14 yıldır akademi başkanı olarak görev yapan kişinin görev süresini uzatmak istemediklerini ve yerine Doç.Dr. Güner Konedralı’yı atadıklarını, bunun ardından da görevden alındıklarını söyledi.

“Sanırım birileri, 14 yıldır bu görevi yapan ve 3 yıl önce görev süresi dolan şahsın başkan olmasını istiyordu” diyen Doç. Dr. Zeki, “Biz onun yerine başkasını atadık, ardından da cezalandırıldık gibi bir şey oldu” ifadelerini kullandı.

Görevden alınmalarına ilişkin sebebin bu olduğunu düşündüklerini, “böyle anladıklarını” ifade eden Zeki, “Görevden alınmamıza ilişkin başka hiçbir bilgimiz yok” dedi, gerekli basın açıklamasını önümüzdeki günlerde yapacaklarını aktardı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Gelenler:

“AÖA’ya yatırım yapılması gerekirken, tek vizyon görevden alma ve siyasi atama”

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener ise hükümet ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun attıkları her adımla Atatürk Öğretmen Akademisi’ni kapatma yolunda olduklarını gösterdiklerini söyleyerek, AÖA’nın çağdaş, demokratik, bağımsız ve özerk bir yükseköğrenim kurumu olarak yoluna devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Gelener yaptığı yazılı açıklamada, ülkeye çağdaş ve nitelikli öğretmen yetiştirme vizyonu geliştirilmesi adına öz kuruluş olan AÖA’ya yatırım yapması gerekenlerin, ne yazık ki ortaya koyabildikleri tek vizyonun görevden alma ve atamalar olduğunu vurguladı.