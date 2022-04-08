Cezai ehliyeti olup, olmadığına bakılacak

Lefkoşa’da 4 Nisan’da yaşanan kundaklama ve sirkat olayı ile ilgili D.T.A tutuklandı.

Hücrede agresifleştiği gerekçesiyle zanlının Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldığını mahkemede açıklandı.

Polis, zanlının ceza-i ehliyetinin olup olmadığına ilişkin doktor kontrolünden geçirileceğini belirtti.

Doktor kontrolünden geçirileceği için mahkeme huzuruna çıkarılmayan zanlı hakkında ‘gıyabında’ duruşma yapıldı, aleyhinde 6 gün daha tutukluluk alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı.

Polis, zanlı D.T.A’nın “kundaklama, binadaki eşyaları ateşe verme ve sirkat” suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 4 Nisan’da Mehmet Akif Caddesi Kumsal adresinde faaliyet gösteren Telsim şirketine ait 2 adet verici, Grand Pasha Otele ait 1 adet uydu anteni, kapalı ambar içerisinde bulunan 3 adet rulo şeklinde muhafaza edilen halıların zanlı tarafından üzerlerine yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kundaklanıp bina içerisinde bulunan eşyalara zarar verildiğini anlattı.

Polis, ayni gün Lefkoşa'da tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, evinde yapılan aramada zanlının olay anında giydiği kıyafetler ve ayakkabıları, ayrıca olay anında üzerinde bulunan siyah renk sırt çantasının emare alındığını belirtti.

Zanlının gönüllü ifade vererek, olayın nasıl meydana geldiğini anlattığını söyledi.

Polis, zanlının hücrede agresifleştiğini Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldığını ve ceza-i ehliyetinin olup olmadığına ilişkin doktor kontrolünden geçirileceğini belirtti.

Polis ayrıca zanlının İbrahim Kızıl'a ait siyah renk sırt çantasını, TC Pasaportunu ve muhtelif eşyalarını alarak sirkat ettiğini de söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.