“Cezaevine gönderilecek sevgilisinin montuna ‘ne olduğu bilinmeyen sıvılar’ yerleştirdi”

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde meydana gelen “suç işlemeye teşebbüs” suçundan tutuklanan Ş.Ş. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Cuma günü Lefkoşa Kaza Mahkemesi avlusunda yaşanan olayda, “soygun ve şiddet kullanma tehdidi" suçları üzerine hükümsüz tutuklu olarak cezaevine götürülecek olan erkek arkadaşına mont veren zanlının, montun kapüşonuna iki eldiven parçasına yerleştirdiği “sıvılar” koyduğunu belirtti.

Sıvıların içeriğinin henüz belirlenemediğini söyleyen polis, içeriklerinin ne olduğunun tespiti için devlet laboratuvarına gönderileceğini belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını ifade eden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.