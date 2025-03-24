Cezaevine gönderildi

Ercan Havalimanı’nda meydana gelen 'Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) İthal ve Tasarrufu' suçlarından tutuklanan Ö.A. mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlının tutuklu yargılanmasına emir verdi.

Polis memuru Celal Durukan mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 16 Mart 2025 tarihinde, saat 12.20 sıralarında, Ercan Havalimanında, Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapan zanlıya Narkotik Dedektör köpeği Pamir'in tepki vermesi üzerine, konu şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada toplam 8 gram ağırlığında hintkeneviri keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 7 gün ek süre temin edildiğini söyledi. Polis, zanlının ülkeye ilk kez turist statüsünde geldiğini, kalıcı bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Nuray Necdet, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.