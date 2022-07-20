Cezaevinde tutuklu Oğuz, yaşamını yitirdi

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde, hükümlü tutuklu olarak bulunan 52 yaşındaki Hakan Oğuz, koğuşunda bulunduğu sırada dün aniden rahatsızlandı.

Önce cezaevi revirinde, daha sonra ambulans ile sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Oğuz, yaşamını yitirdi.