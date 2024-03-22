Cezaevinde Kemal Dürüst-Serdal Gündüz görüşmesi

“Sahte diploma ve sahte fatura soruşturması” kapsamında tutuklanıp teminata bağlanan Kemal Dürüst bugün Merkezi Cezaevi’nde Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin (KSTU) küçük ortağı ve Genel Sekreteri hükümsüz tutuklu Serdal Gündüz’ü ziyaret etti.

Bilgiye göre görüşmede Gündüz’ün avukatı ve noterin de yer aldı.