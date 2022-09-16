Cezaevinde huzursuzluk: “Seçimlere yönelik ‘ihtiyaç fazlası’ terfiler yapılıyor” iddiası

Ertuğrul SENOVA

Merkezi Cezaevinde, Başbakanlık ile İçişleri Bakanlığı’nın baskıları sonucu “ihtiyaç fazlası terfi yapılacağı” yönündeki iddialar, gardiyanlar arasında huzursuzluğa neden oldu.

YENİDÜZEN’e ulaşan pek çok gardiyan, hali hazırda er sayısından fazla olan çavuş sayısının daha da arttırılması yönünde cezaevi yönetimine talimat geldiğini, söz konusu talimatın ise seçimlere yönelik bir adım olduğunu iddia ediyor.

320 ere, 40 çavuş düşmesi gerek

Farklı kaynaklardan doğrulatılan bilgilere göre, yeni cezaevine geçiş sürecinde hazırlanan yeni teşkilat yasasında, 320 er kadrosuna karşılık, 40 çavuşun bulunması gerekiyor.

Ancak yapılan son istihdamlarla birlikte toplam er sayısı 200’ü geçmiyor…

Hükümetin, söz konusu ‘yeni yasa’yı kullanarak, hali hazırda ‘ihtiyaç fazlası’ olan çavuş sayısını arttıracağı iddia ediliyor.

6 terfi daha yapılması için ‘baskı’ iddiası

Hali hazırda ihtiyaçtan fazla olan çavuş sayısına, 6 terfi daha yapılması adına Başbakanlık tarafından baskı altına alındığı öne sürülen cezaevi müdürünün terfi yazısını yazdığı iddia ediliyor.

YENİDÜZEN’e ulaşan gardiyanlardan biri, “Kendi partililerine rütbe takarak, daha rahat pozisyonlarda çalışmalarını sağlamayı hedefliyorlar” iddiasında bulunurken, bir başka gardiyan ise “Cezaevinin, çavuştan çok er kadrosuna ihtiyacı var” yorumunda bulundu.