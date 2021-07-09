Cezaevi'nde ek COVID-19 tedbirleri alındı

Merkezi Cezaevi Müdürlüğü, 12 Temmuz’dan itibaren mahkûm ve tutukluları kapalı görüş kuralları çerçevesinde ziyarete gidecek avukat ve noter dahil kişilerin, son 72 saat PCR test sonuçlarını yanlarında getirmeleri ve girişte göstermeleri gerektiğini duyurdu.

Merkezi Cezaevi’nde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, mahkûm hakları da gözetilerek, kapalı görüşlerin sağlık riski yaratılmadan sürdürülebilmesi için cezaevine girişler sırasında uygulanan ateş ölçme, kapalı görüş süresince maske takılması, sosyal mesafe kurallarına uyulmasının yanı sıra son günlerde artan vaka sayıları da dikkate alınarak ek tedbirler alındığı kaydedildi.