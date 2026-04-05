Çevreye rahatsızlıktan ve kaçak yaşamdan 2 kişi tutuklandı

Mağusa’da dün kamuya açık yerlerde nefes örneği vermeyi reddeden C.T.B. (E-61), alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak, çevreye rahatsızlık verdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bahse konu şahıs tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.

Öte yandan, kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün yapılan kontrollerde, ikamet izini olmadan ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

