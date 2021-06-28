Çevre yolu yapım çalışmaları trafiği felç etti

Lefkoşa - Mağusa Anayolu'nun Haspolat Hamitköy arasında devam eden çevre yolu yapım çalışmaları nedeniyle trafik felç oldu.

Hocaoğlu Benzin istasyonunu yakınlarında yolun yaklaşık 1 kilometrelik kısmının araç trafiğine kapatıldı. Araçlar, Lefkoşa Mağusa gidiş şeridine yönlendirildi ve yolun yaklaşık 1 kilometrelik kısmı gidiş geliş olarak kullanılıyor. Yol üzerindeki çalışmaların 18 Temmuz’a kadar devam edeceği açıklandı.