Çevre Koruma Dairesi, tek kullanımlık plastik ürünler ile ilgili denetimlere başladı

Çevre Koruma Dairesi, dünden itibaren ülke genelinde tek kullanımlık plastik ürünler ile ilgili denetimlere başladı.

Çevre Koruma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Tek Kullanımlık Plastik Ürünlerin Çevre Üzerindeki Etkisinin Azaltılmasına İlişkin Tüzük’ün 11 Ocak 2022 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak 11 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girdiği anımsatılarak, Tüzüğün amacının belirli plastik ürünlerin çevre, özellikle durgun sular, akarsular, denizler ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini önlemek ve azaltmak olduğu aktarıldı.

“Bu bağlamda tüzüğü yürütmekle sorumlu Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi, tüm bölgelerde 16 Ekim 2023 tarihinden itibaren denetimlerine başlamıştır” denilen açıklamada, yapılan denetimlerle ilgili veriler paylaşıldı.

Buna göre, Çatalköy ve Girne bölgesinde 18 iş yeri denetlendi ve 12 iş yerine süre ihbarnamesi kesildi. Gazimağusa bölgesinde 7 iş yeri denetlendi ve 5 iş yerine süre ihbarnamesi kesilmiştir. Lefkoşa bölgesinde 12 iş yeri denetlendi ve 11 iş yerine süre ihbarnamesi kesildi. Lefke bölgesinde ise 10 iş yeri denetlendi ve 8 iş yerine süre ihbarnamesi kesildi.