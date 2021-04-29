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Çevre Koruma Dairesi Esentepe sahil şeridinde temizlik yaptı

Çevre Koruma Dairesi Esentepe sahil şeridinde temizlik yaptı

Çevre Koruma Dairesi, farkındalık faaliyetleri kapsamında Esentepe anayolu sahil şeridinde temizlik yaptı.

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Çevre Koruma Dairesi, farkındalık faaliyetleri kapsamında Esentepe anayolu sahil şeridinde temizlik yaptı.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, çevresel konularda farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan çevre temizlik kampanyası altında, Esentepe Belediyesi ile işbirliğinde Esentepe anayolu sahil şeridi temizlendi.

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