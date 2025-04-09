Cevdet Yılmaz yarın ülkeye gelecek

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın ülkeye günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Kermiya bölgesinde yapılacak yeni Yüksek Mahkeme binasının temel atma törenine katılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Bağışçılar Madalya ve Takdim Töreni ve yeni Devlet Hastanesi Lansmanı’na da katılacak.

Yarınki ziyaretinde Cevdet Yılmaz’a, Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da eşlik edecek.