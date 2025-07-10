Cevdet Yılmaz yarın adaya gelecek

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yarın adayı ziyaret edecek.

Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla, “Fiber Optik İmza Töreni” düzenlenecek.

Cevdet Yılmaz temasları çerçevesinde ayrıca, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliği ile düzenlenecek olan “Türkiye – KKTC Ticaret Odası Forumu III. Ekonomi Konferansı”na da katılacak.

Cevdet Yılmaz’ın akşam saatlerinde adadan ayrılması bekleniyor.