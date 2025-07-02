“Cevdet Yılmaz ile 20 Temmuz’u görüştük”

‘Polis Yasası’nın UBP içerisinde krize dönüşmesinin ardından dün ‘jet’ hızıyla, sessiz sedasız Ankara’ya uçan Ünal Üstel, bugün TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştüğünü açıkladı.

Üstel, Yılmaz ile 20 Temmuz başta olmak üzere “KKTC-Türkiye ilişkilerinin daha da ileriye taşınması adına” birçok konuyu ele aldıklarını söyledi.

Ünal Üstel, Meclis’i kilitleyen “kişiye özel polis yasası” krizi devam ederken dün ani bir kararla apar topar Ankara’ya uçmuş, Başbakanlık ‘ziyaret’ ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmemişti.

Ünal Üstel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ile bir araya geldik.

Görüşmemizde, KKTC-Türkiye ilişkilerinin daha da ileriye taşınması, devam eden ekonomik ve altyapı projeleri, sosyal kalkınma adımları ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı hazırlıkları başta olmak üzere birçok konuyu ele aldık.

Halkımızın refahı ve huzuru için projelerin hayata geçirilmesi amacıyla istişarelerimizi sürdürdük. Bu kapsamda atılacak adımları en yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız.

Kıbrıs Türk halkının refahı ve devletimizin daha güçlü yarınlara ulaşması adına yürütülen çalışmalara verdikleri destek için Sayın Yılmaz’a şahsım ve halkım teşekkür ediyorum.”