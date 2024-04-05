Cevdet Yılmaz adaya geldi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kıbrıs’ın kuzeyine geldi.

Ercan Havalimanında Yılmaz’ı Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan ve diğer yetkililer karşıladı.

Cevdet Yılmaz bugün 17.00'de Başbakan Ünal Üstel'le bir araya gelecek ve 18.20'de Güzelyurt'ta vatandaşlarla buluşarak iftar programına da katılacak.

Yılmaz'ın gece saatlerinde temaslarını tamamlayarak ülkeden ayrılması bekleniyor.