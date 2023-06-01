Cesurer: “Bu toplumun, kurumun ihtiyacı olan yatırım tuvalet değil”

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Başbakanlık önünde açıklama yaptı.

Açıklamada, Hükümetin söz vermesine rağmen enerji yatırımlarıyla ilgili bir komisyon kurmadığını, bunun yanı sıra sendikaların randevu taleplerine ise yanıt verilmediği belirtildi.

Açıklamada, “AKSA için değiştirildiği” ifade edilen Kamu İhale Yasası aracılığyıla, ihaleye çıkılmadan KIB-TEK’in Genel Merkezine 1 milyon TL’lik tuvalet alındığı ifade edildi. EL-SEN Başkanı Cesurer, “Ancak lüks otellerde görebileceğiniz bir tuvalet” derken, toplumun ihtiyaç duyduğu yatırımın tuvalet olmadığını vurguladı.

Cesurer, tuvalet yatırımına karşın KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun Şubat ayında santrale 60 MW yatırım için karar ürettiğini ancak bu yatırımın Genel Müdür tarafından bilerek bekletildiğini savundu.

Yurttaşların aylardır beklediği elektrik işlerinin, “araya sokulan torpilliler” nedeniyle sürekli ertelendiğini ifade eden Cesurer, “Bunlara son verilmemesi halinde, öncelikli başvurular haricindeki talepler karşısında iş yavaşlatma eylemi uygulanacaktır” şeklinde konuştu.

TÜRK-SEN Başkanı Bıçaklı:

“Hükümet toplantı çağrılarımızı ve randevu taleplerimizi yanıtsız bırakıyor”

Başbakanlık önünde açıklama yapan TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, KIB-TEK’e yatırım yapılması için düzenlenen eylemler sonucu ‘tamam’ denmesine karşın, enerjide yatırım için kurulacağı söylenen komisyonun hala kurulmadığını söyledi.

“50 örgüt bir araya geldi ve bir yazı yazdı. Bu komisyonun kurulacağı söylendi, uzlaşma sağlandı. Ama o günden beridir hala daha hükümet bir toplantı çağrısında bulunmadı” diyen Bıçaklı, “Bir görüşme yok. Hala daha ısrar ve inat devam ediyor. Bu ülke hepimizin, eğer sorun varsa herhangi bir konuda, hükümet edenler ilgilileri bir arya çağırıp çözüm bulmak zorundadır” şeklinde konuştu.

KIB-TEK’in Başbakanlığa bağlı olduğunu anımsatan Bıçaklı, son 1 aydır Başbakanlıktan defalarca randevu talep ettiklerini ama bir türlü sonuç alamadıklarını ifade ederek, “Ne kendilerinden, ne müsteşarlarından, hiçbir temas yok” dedi.

“Bu toplumu AKSA’ya teslim mi etmek istiyorsunuz?”

Son olarak KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun 60 MW gücünde bir santral yatırımı yapılması için karar ürettiğini ifade eden Bıçaklı, bu kararın uygulanmasının KIB-TEK Genel Müdürü tarafından engellendiğini, uygulanmadığını iddia etti.

“Bu toplumu AKSA’ya teslim mi etmek istiyorsunuz?” diye soran Bıçaklı, bunun yanı sıra müdürün çalışanlar üzerinde mobbing uygulamaya devam ettiğini söyledi.

“Yarın gene karanlıkta kaldık diye ağlamaya başlamayalım. Çünkü bunun sorumlusu biz olmayacağız”

Son eylemlerde EL-SEN’in gösterdiği iyi niyetin bir daha gösterilmeyeceğini ifade eden Bıçaklı, “Biz gösterebileceğimiz iyi niyeti gösterdik. Buradan hükümete de KIB-TEK Yönetim Kurulu’na da çağrımdır; Yaptığınız yanlışlardan biran evvel vazgeçin. Sonra yarın gene karanlıkta kaldık diye ağlamaya başlamayalım. Çünkü bunun sorumlusu biz olmayacağız” şeklinde konuştu.

EL-SEN Başkanı Cesurer:

“Kurumdaki tuvaletleri değiştirmek için 1 milyon TL harcadılar… Toplumun ihtiyacı olan şey tuvalet değil”

EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer ise Başbakanlık önünde yaptığı açıklamasında, “KIB-TEK’in üretimden koparılması için yıllardır sürdürülen politikalar maalesef devam ediyor” dedi, “Verdikleri sözlerin arkasında durmayanlar, toplumu yeni maceralara hazırlamaktalar” ifadelerini kullandı.

Kamu İhale Yasası’nda yapılan değişikliğe değinen Cesurer, “Bu değişikliği yaptıktan sonra kurumun genel merkez binasındaki tuvaletleri değişmek için 1 milyon TL harcadılar. Bu tuvaletler, en lüks otelde bile olmayan tuvaletler. Bu toplumun, çalışanın ihtiyacı olan şey, önceliği olan şey tuvalet değildi” şeklinde konuştu.

“AKSA’ya muhtacız diyebilmek için yatırımı bekletiyorlar”

“Bugün KIB-TEK’te yaşanan sorunlar tesadüf değildir” diyen Cesurer, “KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun 16 Şuıbat’ta aldığı yatırım kararı, bilerek ve isteyerek Genel Müdür tarafından bekletilmekte. Çünkü aldığı talimat bu. AKSA’ya muhtacız diyebilmek için yatırımı bekletiyorlar” dedi.

“Vatandaşın aylardır beklediği işler, araya sokulan torpilliler nedeniyle gecikiyor”

Yurttaşların aylardır beklediği elektrik işlerinin, “araya sokulan torpilliler” nedeniyle sürekli ertelendiğini ifade eden Cesurer, “Bunlara son verilmemesi halinde, öncelikli başvurular haricindeki talepler karşısında iş yavaşlatma eylemi uygulanacaktır” şeklinde konuştu.

“Sabotaj iddiasıyla tutuklanan kişiyle ilgili şikayetler geri çekildi”

EL-SEN’in eylemlilik sürecinde yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili “sabotaj iddiaları” üzerine tutuklanan kişiye ilişkin konuşan Cesurer, “KIB-TEK Yönetim Kurulu ve Başbakanlık Müsteşarı şikayeti geri çekmiştir. Bu da bize dönen dolapları, sabotajı kimin yaptırdığını bir kez daha göstermiştir” dedi.

Cesurer, “Bugün yaptığımız uyarı ve eylemleri dikkate almayanlar bilmelidir ki önümüzdeki süreçte yaşanacakların tek sorumlusu Başbakan, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu olacaktır” ifadelerini kullandı.