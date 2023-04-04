“Arızaları gidermeye çalışan ekipleri polis içeri alıyor”

EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, yatırım eksikliği nedeniyle meydana gelen arızalara müdahale etmeye çalışan KIB-TEK ekiplerinin polis tarafından aranarak içeriye çağrıldığını söyledi.

Hükümetin bir an önce enerji verilmesi gibi bir derdinin olmadığını söyleyen Cesurer, “Yönettiğini iddia edenler süreci provoke ediyor” dedi.

Sendika önünde bir basın açıklaması yapan Cesurer, “Provokasyonda KIB-TEK Genel Müdürümüz uzmandır” dedi.

Cesurer, AKSA’ya yılda 30 milyon Dolardan fazla kira bedeli ödendiğini, bunun 15 yıl daha devam etmesine sendika olarak seyirci kalamayacaklarını söyledi.

Yatırım eksikliği nedeniyle hemen her gün çok sayıda arızanın meydana geldiğini, ancak ekiplerin arazide olması nedeniyle bu arızaların vatandaşa hissettirilmeden giderildiğini ifade eden Cesurer, şu anda eylemlilik sürecinde olmalarından ötürü bazı ekiplerin arazide olmadığını, bu nedenle kesinti süresinin arttığını belirtti.

Vatandaşın daha fazla mağduriyet yaşamaması için yaklaşık 1 saat önce tüm ekiplerin araziye gönderildiğini ifade eden Cesurer, “Maalesef süreci provoke etmeye çalışan yönettiğini iddia edenler, arızaları çözmeye çalışan ekiplerin peşlerine polis koydu. Çalışanlar teker teker içeriye alınıyor” şeklinde konuştu.

Cesurer, “Yönettiğini iddia edenlerin bir an önce enerji verilmesi gibi bir dertleri yok. Bunu, bu oyunlarla anlıyoruz ve diyoruz ki bu oyunlardan vazgeçin” dedi.

“Çalışanların daha fazla sabrı kalmadı” diyen Cesurer, diğer örgütlerle görüşme halinde olduklarını ifade ederek, Pazartesi günü eğer Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Meclis gündemine gelmesi durumunda, sürecin kitlesel bir eyleme dönüşeceğini belirtti.