Cep telefonu hırsızlığı: 2 tutuklu

Lefkoşa ve Girne'de meydana gelen 2 farklı cep telefonu hırsızlığı meselesinde 2 kişi tutuklandı.

Polis Bülteni'nde yer alan bilgiye göre; Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde 9 Temmuz’da cep telefonu çalınmasıyla ilgili yürütülen polis soruşturmasında H.K, Girne’de faaliyet gösteren bir kafe içerisinde, cep telefonu çalınması ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada ise A.T.B tutuklandı.