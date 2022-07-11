Cep telefonu hırsızlığı: 2 tutuklu
Lefkoşa ve Girne'de meydana gelen 2 farklı cep telefonu hırsızlığı meselesinde 2 kişi tutuklandı.
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Lefkoşa ve Girne'de meydana gelen 2 farklı cep telefonu hırsızlığı meselesinde 2 kişi tutuklandı.
Polis Bülteni'nde yer alan bilgiye göre; Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde 9 Temmuz’da cep telefonu çalınmasıyla ilgili yürütülen polis soruşturmasında H.K, Girne’de faaliyet gösteren bir kafe içerisinde, cep telefonu çalınması ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada ise A.T.B tutuklandı.
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Etiketler : polis, hırsızlık, cep telefonu