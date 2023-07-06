Cengiz Topel Hastanesi’nde acil laboratuvar hizmetleri 24 saate çıkarıldı

Sağlık Bakanlığı, Cengiz Topel Hastanesi'nde daha önce gece 23.00'e kadar olan acil laboratuvar hizmetlerinin 1 Temmuz Cumartesi itibariyle 24 saate çıkarıldığını açıkladı

Sağlık Bakanlığı duyurusunda, “24 saate çıkan laboratuvar hizmetleri dahilinde, gece acil servise başvurulan kalp krizi gibi durumlarda troponin testleri acil laboratuvar hizmetleri kapsamında yapılmaktadır” denildi.