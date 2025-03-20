“Cenevre’deki toplantının sonuçlarından memnunum”

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Cenevre'de 17-18 Mart'ta düzenlenen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantının sonucundan memnun olduğunu kaydetti.

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesine katılan Mitsotakis, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mitsotakis, "Cenevre'deki beşli toplantının sonuçlarından duyduğum memnunum” dedi.

Yunanistan ve Kıbrıs Rum liderliğinin adanın birleşmesine yönelik müzakere sürecinin canlı tutulması niyetini ifade eden Mitsotakis, "BM Genel Sekreterinin, yazın yapılacak bir sonraki toplantı öncesinde sürecin canlı tutulabilmesini sağlayacak özel temsilci atama kararını son derece olumlu buluyorum." dedi.