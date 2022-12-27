CEMİL SARIÇİZMELİ BELEDİYE PERSONELİ İLE VEDALAŞTI

Sekiz buçuk yıldır Belediye başkanlığı görevini sürdüren Cemil Sarıçizmeli bugün belediye personeli ile vedalaştı.

Sarıçizmeli belediye personeline yaptığı konuşmada Mehmetçik Büyükkonuk belediyesinin asıl sahibinin Belediye personeli olduğunu belirtti.

Geçen Sekiz buçuk senenin kendisi için çok özel ve anlamlı geçtiğini belirten Sarıçizmeli, belediye personeli ile bölge halkına en iyi şekilde hizmet ederek çok güzel, örnek projelere imza attıklarını söyledi.

Bundan sonraki süreçte en büyük isteğinin personel tarafından kendi döneminde ortaya koyulan çalışma azminin ve disiplinin devam ettirilerek yeni yönetimle uyumlu bir şekilde çalışmaların yapılması ve bölge halkına en iyi hizmetin götürülmesinin olduğunu sözlerine ekledi.