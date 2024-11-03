Cemal Yıldırım, Kıbrıs’ta yüzleşme ve barış için yeni belgeseller çekmeye devam ediyor: “Cumhuriyet Günlükleri”

Savaş karşıtı belgesel filmi “Süt Babam” ile her iki toplumun da takdirini kazanan yönetmen Cemal Yıldırım, Kıbrıs’ta toplumlar arası çatışmaların miladı olarak kabul edilen 21 Aralık 1963’ün yıl dönümünde “Cumhuriyet Günlükleri” adlı yeni bir belgesel serisi yayımlamaya hazırlanıyor.

Cemal Yıldırım, Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu RİK 1’de Vasvi Çiftçioğlu’nun hazırladığı iki dilli “Mazi/Birlikte” programına katılarak, yeni projesini anlattı, Kıbrıs’ta barış ve yüzleşme için sinema konusunda konuştu.

“Cumhuriyet Günlükleri” Cemal Yıldırım’ın “Kıbrıs Günlükleri” adını verdiği ve yakın tarihimizi ele alan üçlemenin ikinci ayağı.

“Cumhuriyet Günlükleri” 1960-1974 dönemini sadece çatışmalarla değil dostluk hikayeleriyle de anlatan belgesellerden oluşacak.

Projenin ilk ayağı Kıbrıs’ın kaderini kökten değiştiren 1974’ün 50. yıl dönümünde “Temmuz Günlükleri” olarak YouTube üzerinden yayımlanmıştı.

Ücretsiz olarak izlenebilen “Temmuz Günlükleri” adlı seri şimdilik üç belgeselden oluşuyor.

“Sömürge Günlükleri” adını taşıyan ve Kıbrıs’ta İngiliz Sömürge Yönetimi’nin 1955-1960 aralığındaki son yıllarını ele alacak olan projenin son serisi ise, 1 Nisan 2025’te yayımlanmaya başlayacak.

“Hem Kıbrıslı Rumların hem Kıbrıslı Türklerin hikayelerini anlatmak istiyorum”

Yönetmen Cemal Yıldırım, her iki toplumda da taraflı ve gerçeği yansıtmayan belgeseller yapıldığına dikkati çekerek, amacının hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların hikayelerini anlatacak “objektif” belgeseller yapmak olduğunu ifade etti.

Yıldırım, Kıbrıs sorununun sebep olduğu “trajedi”nin tek taraflı kalmaması için çalıştığını söyledi. Kıbrıs’ta sadece kötülüklerin, düşmanlıkların değil dostlukların da yaşandığını vurgulayan Cemal Yıldırım, “Resmi tarih iki tarafta da bize hep olayın çatışma yönünü gösterdi ama biz dostluk hikayelerinin de olduğunu biliyoruz. Bu hikayeleri bağımsız sinemacılardan başka anlatacak biri yok” dedi.

“Süt Babam” vesile oldu

Cemal Yıldırım, “Süt Babam” isimli belgeselin gösterimleri sonrasında onları tebrik eden pek çok kişinin, kendi hikayelerini de filme alması için ricada bulunduğunu anlattı. “Süt Babam istediğimiz yüzleşmeyi tetikledi” diyen Cemal Yıldırım, söz konusu gösterimlerde pek çok Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkün hikayelerini daha sonra anlatmak için not aldığını ve böylece “Kıbrıs Günlükleri” projesini hayata geçirdiğini ifade etti. Yıldırım, toplumlararası yüzleşmenin tam anlamıyla yaşanması için “doğruları ortaya çıkarmak ve doğruların peşinden gitmek gerektiğini” de özellikle vurguladı.

Sevgül Uludağ ve Miranda Hristodoulou’ya özel teşekkür

“Kıbrıs Günlükleri” projesinde yer alan belgeselleri tamamen kendi imkanlarıyla çeken Cemal Yıldırım’a metin yazarlığı ve seslendirme için eşi Birgül Kılıç Yıldırım ve çeviriler için de Miranda Hristodoulou gönüllü olarak yardım ediyor. Cemal Yıldırım, belgesel yapacağı konuları seçerken YENİDÜZEN gazetesi yazarı gazeteci Sevgül Uludağ’dan da destek gördüğünü anlattı. Yıldırım, Miranda Hristodoulou ve Sevgül Uludağ’a katkılarından dolayı özellikle teşekkür etmek istediğini söyledi.

Cemal Yıldırım’ın “Temmuz Günlükleri” belgesel serisini Youtube üzerinden “@temmuzgunlukleri” sayfasından ücretsiz olarak izlemek mümkün. “Cumhuriyet Günlükleri” serisi ise 21 Aralık 2024 tarihinde yine Youtube üzerinden yayımlanacak.