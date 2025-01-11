Cemal Redif, ‘Cypfruvex Genel Müdürü’ görevinden alındı

Cemal Redif, Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmecilik Ltd. (Cypfruvex) Genel Müdürü görevinden alındı.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cypfruvex Genel Müdürü olduğu dönemde adaya getirilen mevsimlik işçilere, insan onuruna yakışmayan, kötü çalışma ve yaşam koşulları sunmakla eleştirilen Redif, uzun bir süredir eleştiri oklarının odağındaydı.