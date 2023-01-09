Çelik dolap ve dosya dolabı üretimi yapılırken dikkat edilmesi gerekenler

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Kamu kuruluşları, spor salonları, şantiyeler, fabrikalar ve iş yerlerinde kullanılan uygun fiyatlarıyla ve uzun ömürlü olmasıyla tercih edilen çelik dolap modellerini bu haberimizde sizinle paylaştık.

İş yerlerinde ve spor salonlarında metalden yapılan kilitli olan dolapları sıklıkla görmekteyiz. Peki ofislerde ise durum nedir? Büro ve ofislerde de aynı görüntü göze çarpmaktadır. Çünkü çelikten üretilen dolaplar oldukça dayanıklı ve cazip fiyatlı olması nedeniyle, gündelik hayatın her alanında karşımıza çıkmaktadırlar.

Ofislerde ve bürolarda bir çok dosya ve klasör bulunur. Bu eşyaların saklanması oldukça önemli bir sorundur. İyi bir şekilde depolama alanı olmayan, arşivleme yönünden zayıf işletmelerde, bir çok hata meydana gelebilmektedir. Ayrıca çalışma alanının kalitesini de etkilemektedir. Bu da personellerin performanslarının olumsuz yönde etkilemektedir.

Dosya dolapları pek çok iş yerinde bulunan klasörlerin ve dosyaların düzenli bir şekilde saklanmasına yardımcı olan metal dolap modellerinden bir tanesidir. Mesleğiniz dolayısıyla bir çok dosya ve klasöre sahipseniz, bunları kilitli ve kapaklı dolaplarda muhafaza etmeniz gerekmektedir. Bu gibi durumlarda çelik dosya dolapları adeta kurtarıcı bir vazife görmektedir.

Dosya ve önemli klasörlerin açık bir şekilde durması, güvenli açısından olumsuzdur. Ayrıca yangın, toz, kirlenme gibi durumlardan dolayı kilitli kapaklı çelik dosya dolapları oldukça tercih edilmektedir. Metal dosya dolaplarının kapıları çift kanatlıdır. İçlerinde ise dosya ve klasörlerin yüklendiği seyyar, yükseklik ayarı yapılan metal raflar bulunur. Çelik dolaplar epoxy polyster elektro statik toz boya ile kaplıdır.

Yangına ve suya karşı dayanıklı olan çelik dolaplar, önemli döküman ve evrakların saklanması için ideal ürünlerdir. İşletmelerin personellere tahsis ettiği bir çok ürün vardır. Örneğin mavi yakalı işçilerin elbiselerinin ve gündelik kıyafetlerinin saklandığı https://www.enginmetaldolap.com soyunma dolabı bu ürünlerin başında gelmektedir.

İhtiyaca yönelik bir çok modeli içinde barındıran metal soyunma dolapları , boy kapaklı veya çift katlı gibi tipleri içinde barındırmaktadır. Metal olması nedeniyle bir çok farklı ölçü veya renkte imal edilen çelik soyunma dolapları modüler ve ergonomik yapısıyla soyunma odalarının en tercih ettiği çelik ofis ürünlerinin başındadır.

Personel sayısının fazla olduğu işletmelerde genellikle altlı üstlü olan işçi soyunma dolapları tercih edilmektedir. Bunun nedeni hem maliyet hem de fazla yer kaplamamasıdır. Çalışan sayısının az olduğu kurumlarda ise uzun tip, ayakkabı raflı , ekstra raflı giysi dolapları da kullanılmaktadır. Ürünlerin çelik olması her zaman avantaj sağlamaktadır. Küflenme, böceklenme gibi sorunlar çelik dolaplarda olmamaktadır. Kolayca temizlenmesi oldukça önemli bir avantajdır.

Personellerin gündelik eşyalarını kilitli dolaplarda saklaması çalışma performansını da olumlu etkilemektedir. Ağır tip malzemelerin saklandığı dolapların başında çalışma tezgahı veya malzeme dolabı modelleri gelmektedir. Malzeme dolapları genel görünüm itibariyle bir dolaptır. İçerisinde çekmece, raf, askı panosu gibi materyaller olabilir. Yer bakımından kısıtlı alanda oldukça yüksek verimlilik sağlamaktadır.

Metal atölye https://www.enginmetaldolap.com çalışma tezgahı modelleri ise bir işletmenin tüm takım hırdavat grubunun üzerinde saklandığı, kolayca erişilebilen, üzerinde çalışma imkanı sağlayan, profil kasalı, çelik masalardır. Bu ürünlerde elbette çekmeceli, dolaplı veya panolu olabilir. Bir çok farklı modelleri içinde barındırır. Tekerlekli frenli çekmeceli olan takım arabası modelleri de sanayi ekipmanları içinde en tercih edilen ürünlerin başında gelir.

Çelik dolapların günümüzde yeri oldukça büyüktür. Eğitim kurumları, liseler, üniversitelerde emanet dolapları ve cep telefonu dolabı olarak kullanılan ürünler, adından da anlaşıldığı üzere, cüzdan, telefon, çanta, anahtar gibi küçük eşyaların saklanması için kullanılır. Ofislerde kalem ve kağıt gibi eşyaların saklandığı metal keson modelleri de tekerlekli ürün grupları içindedir.

Çelik dolap üretimi yapılırken bir çok kritere dikkat edilmesi gerekmektedir. İlk olarak kaliteli hammaddelerle üretim yapılmalıdır. İkinci sınıf , üçüncü sınıf malzemelerde üretilen ürünler kısa bir zaman sonra kullanılmaz hale gelmektedir. İkinci olarak ise kaliteli bir işçilik, özveri gerekmektedir.

İşçilik yönünden kötü bir dolap, ne kadar kaliteli malzeme olursa olsun, kullanım ömrü açısından oldukça kısa ömürlüdür. Bu nedenle hem kaliteli hem de özverili bir işçilikle üretilmesi gerekmektedir. Çelik dolapları alırken garanti süresi, firmanın referansları, firmanın köklü bir firma olması gibi diğer detaylarda çok önemlidir. 50 senelik çelik dolap üreticisi olan Engin Metal Çelik Eşya firması köklü bir geçmişe sahiptir.

https://www.enginmetaldolap.com/ adresine tıklayarak Engin Metal firmasının ürünlerine göz atabilirsiniz. En dayanıklı ve metal dolap modellerinin üretildiği fabrikada, standart ürünlerin yanı sıra işletmelere özel dolap ve masa gibi bir çok ürünün imalatı ve satışı yapılmaktadır.