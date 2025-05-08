Çeler: “Milletvekilinin aklanma hakkını da elinden aldınız”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın, dokunulmazlığının kaldırılması oylamasına “ret” oyu veren UBP’li vekillerin, Yeşilırmak’ın aklanma hakkını dahi elinden aldığını vurguladı.

Yazılı açıklama yapan Çeler, fikir ve ifade özgürlüğü ile demokratik eylem hakkını kullanan yurttaşlar aleyhine sayısız davanın açıldığı, basın özgürlüğü sınırları içinde işini yapan gazetecilerin Ağır Ceza’da yargılanmak istendiği bir ülkede, hakkında sahtecilik dosyası bulunan bir milletvekilinin Meclis eliyle yargıdan kaçırılmasının büyük bir skandal olduğunu belirtti.

Çeler, “Siyaset, adaletin terazisine müdahale etmiş durumdadır. Hükümet iç dengesini bu tür manevralarla sağlamaya çalışırken ülkenin dengesini büsbütün bozmuştur. Ortada ne hukuka saygı kaldı ne de güçler ayrımı prensibine sadakat” dedi.

Masumiyet karinesinin, hiç kimsenin yargı kararı olmaksızın suçlu ilan edilemeyeceğini anlattığına işaret eden Çeler, Meclis Komitesi’nin yargıdan kaçırarak aklanma şansını elinden aldığı milletvekiline de büyük bir zarar verdiğine vurgu yaptı.

Çeler, “Fakat en büyük darbeyi alan yine Kıbrıs Türk demokrasisi olmuştur. İnsanlar adaletin ‘bazı’ kişiler için işletilmeyeceğine dair derin bir korkuyla baş başa bırakılmıştır. Bir gün herkese lazım olacak olan adaleti eğip bükmek size sadece biraz daha zaman kazandırır ancak tecelli etmesi asla engellenemez” dedi.