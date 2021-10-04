Çelebi: ‘Online staj programı ile gençlere, uzaktan çalışma deneyimi yaşatmayı amaçlıyoruz’

Creditwest Bank’ın, bu yıl 6. kez üniversite öğrencilerine ve öğrenimini bu yıl tamamlamış olan yazılımcı gençlere yönelik düzenlediği “Software Genius” staj programı tamamlandı. Bu yıl pandemi sebebiyle “Software Genius” programı uzaktan çalışma yöntemiyle dijital ortamda, online olarak gerçekleşti.

Creditwest Bank, her yıl kodlama ve yazılım geliştirme konularında, SDCL (Software Development Life Cycle) aşamalarını içeren “Software Genius” staj programında yazılımcı gençlere staj imkanı sağlıyor.

Stajlarına oryantasyon eğitimi ile başlayan gençler, Creditwest Bank’ın Bilgi Sistemleri Yazılım ekibi ile biraraya gelerek Creditwest Bank’ı daha yakından tanıma fırsatı buldular.

“Software Genius” programında 2 ay boyunca bir yazılım projesinde deneyim kazanma imkanı bulan gençler, staj sonunda bir ürünün yazılımını tamamlamış olmaları hedeflemekteydi.

Çelebi: ‘Online staj programı ile gençlere, uzaktan çalışma deneyimi ve yeni nesil kariyer deneyimini yaşatmayı amaçlıyoruz’

Software Genius Staj Program ile ilgili bilgi veren Creditwest Bank İnsan Kaynakları Müdürü Fatma Zorlu Çelebi, tüm dünyada ve ülkemizdeki iş dünyasının büyük bir değişim ve dönüşüm sürecine girdiğini ve İnsan Kaynakları süreçlerinin de yeni normal hayatımıza göre değişime uğradığını ifade etti.

Staj Programınının diğer yıllardan farklı olarak online gerçekleşmesinden dolayı birçok sunum, eğitim ve proje çalışmalarının dijital platformlar kullanılarak (Zoom, MS Teams) gerçekleştiğini belirten Çelebi, gelen başvuruların tamamen işe alım sürecinde değerlendirilerek mülakatların da yine digital ortamlarda yapıldığını ve 7 gence online staj deneyimi fırsatı verdiklerini ekledi.

Fatma Zorlu Çelebi, gençlerin online staj programıyla dijital okur yazarlığını artırmış, değişen iş piyasasında uygulamalı gerçek iş deneyimine sahip olmuş, yeni nesil kariyer deneyimini yaşamış olduklarını ifade etti.

Creditwest Bank İnsan Kaynakları Müdürü Fatma Zorlu Çelebi, pandemi sonrasında şirketlerin özgeçmişlerde aradığı yeni bir beceri listesi oluşturacağını, bunların başında da online stajlar olacağını ifade ederek uzaktan çalışma modelinin değişen dünya için olmazssa olmaz çalışma modeli olduğunu ekledi.

‘Tüm kurumsal şirketlerin gençlere deneyim edinme fırsatı vermesi gerektiğine inanıyoruz’

Yer yıl yapılan staj programlarının aslında toplum için yapılması gereken bir sosyal sorumluluk olduğunu ekleyen Çelebi, stajların gençlerin hem meslekleri hakkında daha fazla bilgi edinmesini hem de teorik bilgileri pratikte kullanabilme fırsatı sağladığını belirtti. Çelebi ‘Gençlerin toplumda güzel bir geleceklerinin olması için Creditwest Bank gibi kurumsal şirketlerin destek olması gerektiğine gönülden inanıyoruz.’ diye konuştu.

‘Bu yıl gençlerin staj programından memnuniyeti %96 oranında oldu’

Çelebi, her yıl yapılan Staj sonrası değerlendirme anketlerinin bu yıl da yapıldığını ve ilk kez online staj programı gerçekleştirilmesine rağmen staj programından %96 oranında bir memnuniyet oranı elde ettiklerini söyleyerek bu sonuçların banka yönetimini oldukça mutlu ettiğini ekledi. Çelebi, ‘Staj deneyimini yalnızca bir kariyer basamağı olarak değil, bireysel gelişimin de bir parçası gören tüm genç yetenekleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz.’ diyerek sözlerini tamamladı.

Tüccaroğlu: ‘Gençlere en güncel yazılım geliştirme araçları ile uygulama geliştirme deneyimi, bulut tabanlı ortamda uygulama geliştirme deneyimi yaşattık’

Creditwest Bank Bilgi Sistemleri Müdürü Bora Tüccaroğlu, Bilişim ve teknolojinin lokomotif sektörlerinden olan bankacılık sektöründe yeni mezun yazılım mühendislere olan ihtiyacın Kuzey Kıbrıs’ta ve Dünya’da her geçen gün arttığını vurguladı.

Pandemi sebebiyle Creditwest Bank teknik ekibin uzaktan çalışma altyapısını tüm banka çalışanlarına çok hızlı bir şekilde kurduğunu belirten Tüccaroğlu, yazılım mühendislerinin bu pandemi deneyimi sayesinde stajyer gençlere verilen eğitim kolaylıkla organize ettiklerini belirtti.

‘Software Genius’ staj programının her alanında yazılım ekibi ile stajyerlerin etkin bir şekilde proje bazlı çalıştığını ekleyen Tüccaroğlu, gençlere en güncel yazılım geliştirme araçları ile uygulama geliştirme deneyimi, bulut tabanlı ortamda uygulama geliştirme deneyimi yaşattıklarını da belirtti.

Gençlerin özellikle tüm süreçleri ile yazılım geliştirme yaşam döngüsünü gerçek iş dünyası uygulamaları ile yaşadığını ekleyen Tüccaroğlu, gençlerin Creditwest yazılım ekibine farklı bakış açısı da kazandırdığını ekledi.

Staj programının en önemli başarısının, geleceğin yazılım uzmanlarına 2 aylık bir süre içinde gerçek ve kullanılacak bir projenin başlayıp tamamlanması ve hayata geçirilmesi duygusunun yaşatmak olduğunun da altını çizdi.