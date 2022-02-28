Çelebi: “Belediyeyi kapattırmayız, birileri istedi diye bölgemizi ahıra çevirtmeyiz”

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, reform adı altında dayatmayla karşı karşı kaldıklarını söyledi, “Dikmen Belediyesini kapattırmayız, birileri istedi diye bölgemize ahıra çevirtmeyiz” dedi.

Çelebi, çalışmanın hiçbir şekilde ne belediyelere nede halka bir katkı sağlamayacağını, ciddiyetten uzak olduğunu kaydetti.

Çelebi’nin açıklaması şöyle: Yaklaşık bir haftadır kamuoyunu meşgul eden ve hiçbir şekilde ne belediyelere nede halkımıza bir katkı sağlamayacak olan ciddiyetten uzak ve hiçbir çalışma yapılmadan Reform adı altında dayatmalarla karşı karşıyayız. Hiçbir şekilde buna müsaade etmeyeceğiz. Yıllardır merkezi hükümetin belediyelere karşı bezdirme operasyonu devamı etmiştir sürekli olarak hakkı yenen, ötekileştirilen kurumlar haline getirilmeye çalışıldı. Her şeye rağmen bizler Dikmen Belediyesi olarak her zaman halkımızın tüm ihtiyaçlarını canla başla çalışarak yerine getirdik. Birileri istedi diye bölgemizi ahıra çevirtmeyiz. Dikmen belediyesini kapattırmayız.

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