Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Armağan Candan İrsen Küçük Ortaokulu’ndaki yaşananları eleştirdi, sorumlu yöneticileri istifaya devam etti.

Candan yaptığı açıklamada, “Aldığınız her kararda, yaptığınız her atamada topluma ciddi zararlar veriyorsunuz, halkı birbirine düşürüyorsunuz” diye konuştu.

Açıklama şöyle:

Bu saatten sonra o çocuk o okula hangi kıyafetle girerse girsin ne kendisi sağlıklı bir eğitim süreci geçirebilir, ne de okul ve öğretmenler huzur bulur. Bunu göremiyor musunuz ey kendini yönetici zanneden iş bilmezler. Gelin bu ısrardan vazgeçin. Aldığınız her kararda, yaptığınız her atamada topluma ciddi zararlar veriyorsunuz, halkı birbirine düşürüyorsunuz, hiç bir işi doğru düzgün öngörüp yapamıyorsunuz. Çekin gidin bu memleketin başından. Yeter...