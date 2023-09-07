Çayönü’ndeki spor kulübüne “kumar” baskını

Çayönü’nde faaliyet gösteren spor kulübü içerisinde polis tarafından yapılan kontrolde, beş kişi para karşılığında “51” isimli kağıt oyununu oynarken suçüstü tespit edildi.

Çarşamba akşamı, saat 23.30 sıralarında meydana gelen baskın sonucunda, kumar oynayan 5 kişi ve kulüp işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıkladı.