Çavuşoğlu'ndan "çadır sınıflardan" utananlara: "Ülkenin gerçeği bu"

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “çadır sınıflardan” utanan yurttaşlar olduğu belirterek, “Neden utanıyorsunuz ki? Ülkenin gerçeği bu. Yüzleşeceksiniz. Yüzleşeceğiz” dedi.

Yaşananların sadece bir siyasi parti ya da bir şahısla anılmasının “doğru olmadığını” söyleyen Çavuşoğlu, “sosyal medyada, haberlerde ortaya konan bir görüş var. Bizim için temel mesele eğitimin sürekliliği” ifadelerini kullandı.

Çadır sınıfların sosyal medyada 1963 ile benzetilmesine ve “1963 – 2023” yazılarak iki döneme ait çadırların paylaşılmasına işaret eden Çavuşoğlu, bu durumu “bir başlangıç” olarak değerlendirdiğini söyledi, “Ben böyle bakıyorum” dedi.

“Maaşları KKTC ödeyecek, okulları TC yapacak, laboratuarları AB yapacak diye bir beklenti, en yanlış beklentidir” diyen Çavuşoğlu, “Bu ülkede gelir ve gideri dengelemek lazım. Birinci sırada maaşlar, 30’uncu sırada okullar ya da hastaneler olmamalı. Bunlar paralel gitmeli” şeklinde konuştu.

Sendikaların okullarla ilgili fotoğraflar paylaştığını, bakanlık olarak kendilerinin de tespitler yaptıklarını, bakanlığın 100’ün üzerinde proje hazırlayıp Elçiliğe bağlı KEİ Ofisi ve Maliye Bakanlığı’na sunduklarını ancak hiçbir karşılık bulamadıklarını söyleyen Çavuşoğlu, “bu sayede bugünlere gelindi” dedi.

Birçok yurttaşın çadırlardan utandığını söylediğini ifade eden Çavuşoğlu, “Neden utanıyorsunuz ki? Ülkenin gerçeği bu. Yüzleşeceksiniz. Yüzleşeceğiz. Kamu binalarının, okul binalarının durumunun sürpriz bir tarafı yok” ifadelerini kullandı.