Çatalköy'de sahile ceset vurdu

Çatalköy'de bu sabah sahile vuran bir erkek cesedi tespit edildi.

Polis, tespit edilen cansız bedenin henüz kimliğin tespit edilmediğini açıkladı.

Böylelikle Ocak ayında sahillerimizde 4'üncü cansız beden görülmüş oldu.

Polis Basın Subaylığı'ndan konu ile yapılan açıklama şöyle:

"30.01.2024 tarihinde, saat 08:15 sıralarında, Çatalköy’de sahile vurmuş ve vücut bütünlüğü bozulmuş şekilde, henüz kimliği tespit edilemeyen cansız bir erkek bedeni bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir."