Çatalköy’de elektrik kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Çatalköy köy içi ve Çatalköy’ün kuzeyine saat 10.00 ile 11.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine bağlı olarak elektrik kesintisinin belirtilen saatten daha erken ya da daha geç sonlanabileceği bildirildi. Bu nedenle, bölge sakinlerinin ve iş yerlerinin şebekede her an elektrik varmış gibi davranması gerektiği duyuruldu.