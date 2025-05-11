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Çatalköy’de bir evin bahçesinde park halinde bulunan araca ateş edildi

Çatalköy’de bir evin bahçesinde park halinde bulunan araca ateş edildi

Çatalköy 'de G.M.(E-21) tasarrufunda kanunsuz olarak bulunduğu tabanca ile henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı aynı sokakta başka bir şahsa ait ikametgahının bahçe duvarının dış kısmından ikametgahın bahçesinde park park halindeki  araca ateş etti

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Bugün saat 13.00 sıralarında, Çatalköy 'de Mersinli Sokak üzerinde,  G.M.(E-21) tasarrufunda kanunsuz olarak bulunduğu tabanca ile henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı aynı sokakta başka bir şahsa ait ikametgahının bahçe duvarının dış kısmından ikametgahın bahçesinde park halindeki  araca ateş etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan elde edien bilgiye göre, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, açılan ateş sonucu konu araçta maddi hasar meydana geldi.

Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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