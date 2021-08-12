Çatalköy yasta

Çatalköy Belediyesi çalışanlarından 41 yaşındaki Salih Yıldırım, dün yaşamını yitirdi. Evli ve bir çocuk babası olan Yıldırım, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

Yıldırım'ın cenazesi bugün öğlen Çatalköy Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Çatalköy mezarlığında toprağa verilecek.

41 yaşındaki Salih Yıldırım’ın genç yaşta ölümü büyük üzüntüye neden oldu.