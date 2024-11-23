Çatalköy ve Gazimağusa’da uyuşturucu bulundu

Çatalköy ve Gazimağusa’da uyuşturucu bulunduran 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, Çatalköy’de dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından J.O. (E-31) ve J.J.’nin (K-34) ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 2,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, bir miktar kokain türü uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap, uyuşturucu madde içimliğinde kullanıldığına inanılan iki adet banknot ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet banka kartı bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa'da ise dün M.M.S.’nin (E-28) ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibince yapılan aramada yaklaşık 150 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma sürüyor.