“Bu belgeler nasıl olur da UBP Örgüt Başkanı’nın elinde olabilir?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solaylı, Meclis Genel Kurulu’ndan “Bilinmeyen Rakamlarla Muhaceret Af Yasa Tasarısı” konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

CTP Milletvekili Solyalı, Resmi Gazete’de yayımlanan Yabancıların Taşınmaz Mal Edinimine İlişkin Kuralları Düzenleyen Yasa Gücünde Kararname’ye işaret ederek, “Bu işi ortak akılla ve paydaşlarla, doğru zamanda ve doğru yerde bir şekilde ele almak gerekiyor” dedi.

“Akşamdan sabaha çıkarılan yasa gücünde kararnamelerle tıkanan ekonomi düzelmez”

Tıkanan ekonominin akşamdan sabaha çıkarılan yasa gücünde kararnamelerle düzeltilemeyeceğine dikkat çeken Solyalı, “Sorunlar birçok başka noktadan sıralanması gerekiyor, adım adım çözümlenmeli” ifadelerini kullandı.

Solyalı, UBP-DP-YDP Hükümeti’ne yönelik olarak, “Karmakarışık ettiğiniz bir meseleyi, her seferinde daha karmaşık bir hale getiriyorsunuz” diye konuştu.

“Kırsal kesim müracaat formları nasıl olur da UBP Örgüt Başkanı’nın elinde olabilir?”

YENİDÜZEN’in 17 adet "Kırsal Kesim Arsası Hak Sahiplilik Müracaat Formu"nun, "Partiye yakın gençlere dağıtılması" talimatıyla ‘UBP Örgüt Başkanı’na verildiğini ortaya çıkaran haberine değinen Solyalı, “Nasıl olur da belgeler UBP Örgüt Başkanı’nın elinde olabilir” diye sordu.

Solyalı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belli vaatlerle gençlerin ihtiyaçlarının suiistimal edildiğine vurgu yaptı.

“Tabanca izinlerinin tekrardan hortladığına yönelik iddialar var”

Tabanca izinlerinin tekrardan hortladığına yönelik iddialara da işaret eden Solaylı, “Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Umarım ki bu iddia doğru değildir” açıklamasında bulundu.

Bir başka konuya değinen Solyalı, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın Tasdik Memurları Yasası’ndan rahatsız olduğunu belirterek, “Berova’nın; adil, şeffaf ve doğru katılımcılarla tespit edilecek tasdik memurluğu verilme usulünü, bir tavsiye usulüne çevirmekle ilgili yasayı hazırladığınızı öğrendim” dedi.

Solyalı, bahse konu yasanın er ya da geç Meclis’e geleceğini söyleyerek, “Bizim iddiamız mı yoksa Berova’nın savunması mı doğru çıkacak? Onu bilemem. Fakat bu işler başladıysa seçim çok yakındır demektir” diye konuştu.

“Rekabet Kurulu’nun elinde re’sen yetkisini alacağınız taahhüdünü veriyorsunuz, şaşkınlık içindeyiz”

UBP-DP-YDP Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’ndeki maddelerle ilgili de konuşan Solyalı, şu iadeleri kullandı:

“Protokolde yer alan bir maddeye göre Rekabet Kurulu artık kendiliğinden harekete geçmeyecek. Kurul, ihaleleri takipte re’sen yetki kullanmayacak, şikayet olursa ancak bunu gündeme alacak. Burası düzenli çalışan bir alandı. Hükümetin yanlış ihaleleri nedeniyle sürekli olarak iptal kararları veriliyordu. Bunlar oluyor diye Rekabet Kurulu’nun elinde re’sen yetkisini alacağınız taahhüdünü veriyorsunuz. Şaşkınlık içindeyiz. Fakat bu denetlenme halinden kaçamayacaksınız.”

Solyalı, Meclis alt komitesinde görüşülen ve hükümete mensup milletvekillerinin oylarıyla geçip Genel Kurul’a havale edilen Muhaceret Affı Yasa Tasarısı’nı da değerlendirdi.

Acenteler Yasası gündeme gelmeden herhangi bir affın görüşülmemesi gerektiğine vurgu yapan Solyalı, “Meselelerde sorumluluğu cezai ve idari olarak bağlayabileceğimiz bir alanı yaratmadan bu affı konuşmaya başlamamız lazım. Bunu 2024’te de, dünkü komite toplantısında da söyledik” açıklamasında bulundu.

Solyalı, “Bize verilen sayılarda kaçak işçi ve kaçak öğrenci eş oranlarda. 2025 yılında deport edilen ğinsan sayısı 374 iken, öğrenci sayısı 478. Öğrenciler artık bunun önüne geçen bir pozisyon yarattı. 2026 yılının Mayıs ayına kadar deport edilen çalışan sayısı 237 iken, öğrenci 213” dedi.