Çatalköy-Esentepe Belediyesi Pazar günü “GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek
Çatalköy-Esentepe Belediyesi, depremde hayatını kaybeden GTMK Voleybol Takımı öğrencileri anısına “GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu” oluşturmak için fidan dikimi yapılacak.
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Çatalköy-Esentepe Belediyesi, depremde hayatını kaybeden GTMK Voleybol Takımı öğrencileri anısına “GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu” oluşturmak için fidan dikimi yapılacak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, fidan dikimi 5 Mart Pazar günü saat 10.00’da Hz. Ömer Türbesi Rekreasyon alanında yapılacak.
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