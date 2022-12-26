Çatalköy-Esentepe Belediyesi meclis üyeleri
Çatalköy-Esentepe Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı.
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Çatalköy-Esentepe Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı. Buna göre; Çatalköy-Esentepe Belediyesi Partilere Göre Belediye Meclis Üyesi dağılımı şu isimlerden oluştu:
(En fazla oy alan üyeden başlayan sıralama ile)
CTP- HALİT AĞIRTAŞ
CTP- BAŞAK TÜMKAN
CTP- MEHMET NASİBOĞLU
CTP- BAYRAM ÖZGÜM
CTP- SERDA KİM
UBP- SEYMEN DEDE
UBP- DERVİŞ ALBAYRAK
UBP- ZEKİ SARAÇ
UBP- ENGİN ERCENAP
YDP- KADİR KARAL
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