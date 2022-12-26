Çatalköy-Esentepe Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı. Buna göre; Çatalköy-Esentepe Belediyesi Partilere Göre Belediye Meclis Üyesi dağılımı şu isimlerden oluştu:

(En fazla oy alan üyeden başlayan sıralama ile)

CTP- HALİT AĞIRTAŞ

CTP- BAŞAK TÜMKAN

CTP- MEHMET NASİBOĞLU

CTP- BAYRAM ÖZGÜM

CTP- SERDA KİM

UBP- SEYMEN DEDE

UBP- DERVİŞ ALBAYRAK

UBP- ZEKİ SARAÇ

UBP- ENGİN ERCENAP

YDP- KADİR KARAL