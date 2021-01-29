Casino çalışanı rulet masasında hile yaptı, tutuklandı

Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir casinoda çalışan zanlı S.Y, kumar oynayan bir şahsın lehine hile yaparak para kazanmasını sağladı.

Bir süredir aranan zanlı polis tarafından tespit edilerek mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Polis ise mahkemede olayla ilgili detaylı bilgi verdi.

Polis: Rulet topunu hile yapmakta kullandı

Polis, zanlının casinoda hile yaparak, oyun oynayan kişinin para kazanmasına neden olduğu için ‘para sirkat ettikleri’ gerekçesiyle tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Burçin Korgan olayla ilgili bulguları aktardı. Korgan daha önceden tutuklanıp teminata bağlanan zanlı M.K’nin Lefkoşa’da bir casinoda slot makine kontrolü olarak çalıştığını belirterek, zanlının 2020 Eylül - Aralık ayları ve 2021 Ocak ayı tarihleri arasında oyun oynattığı elektronik Rulet masasında iş yerine müşteri olarak gelen huzurda bulunan zanlı S.Y. oynamış olduğu numaralara rulet topunu hile yaparak kazanmasını sağlayabilmek için numaralara koymak suretiyle para kazanmasını sağladığının ve böylece para sirkat ettiklerinin tespit edildiğini kaydetti. Polis mesele ile ilgili olarak aranan kişi olan zanlının tespit edilerek tutuklandığını tutuklanmasına müteakip gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti. Polis zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.