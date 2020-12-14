“Çarşamba günü denetimler başlıyor, maskesizlere geçiş yok”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün toplanacak olan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin radikal tedbirler açıklayacağını dile getirerek, Çarşamba günü kurum ve kuruluşlar ile tüm özel iş yerlerinin, hazırlanan ekipler tarafından denetleneceğini belirtti.

Pilli, "Kurallara uymayan ve hijyen şartlarına uymayan tüm iş yerleri denetlenecek. Özellikle maskesiz olanlar için cezalarımız hemen devreye girecek.” dedi.

Çarşamba günü bu denetim ekibinin aktif bir şekilde harekete geçeceğini kaydeden Pilli, yerel bulaşın yeniden başladığına dikkat çekerek, ‘ipin ucunu kaçırmamak için’ tedbirlerin arttırılacağını belirtti. Cezaların Çarşamba gününden itibaren sıkı şekilde devreye gireceğini dile getiren Pilli, özellikle maske takmayanlar için ceza uygulanacağının altını çizdi.