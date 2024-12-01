Çarptığı aracı süs havuza düşürdü, kaçtı
Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında bir araç, çarptığı aracı Gönyeli Çemberi’nin yanında bulunan refüjün içerisindeki süs havuza düşürdü, ardından da olay yerinden kaçtı.
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Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında bir araç, çarptığı aracı Gönyeli Çemberi’nin yanında bulunan refüjün içerisindeki süs havuza düşürdü, ardından da olay yerinden kaçtı.
YENİDÜZEN’in bölgeden edindiği bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında meydana gelen kaza sonucu süs havuza düşen araçtaki sürücü ve yolcunun sağlık durumları iyi.
Polisin, kaçan sürücüyü aradığı ifade ediliyor.
Detaylar gelecek...
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Etiketler : trafik kazası, gönyeli çemberi