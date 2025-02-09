Çarpıp kaçan sürücü Lefke’de bulundu

Lefkoşa – Güzelyurt anayolunda, bugün sabaha karşı meydana gelen ölümlü trafik kazasının zanlısı, Lefke’de tespit edilerek tutuklandı; mahkemeye çıkarılarak 3 gün süreyle tutukluluk aldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, kazanın, Pazar gece yarısı 00.40 sıralarında Lefkoşa- Güzeyurt anayolu üzerinde bulunan Onan Ltd önlerinde meydana geldiğini belirtti.

Polis, Tahsin Yamaner isimli sürücünün, yönetimindeki araç ile batı istikametine doğru aşırı süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada, yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yolu yaya olarak karşıya geçmeye çalışan 24 yaşındaki Ahmet Can Kepenek’e çarptığını söyledi.

Polis, olay sonucu Kepenek'in kaza mahallinde almış olduğu yaralara dayanamayarak vefat ettiğini, sürücünün kaza mahallinde isim ve adres bırakmadan meçhul araç ile ayrıldığını belirtti.

Polis, Kepenk’in cesedinin otopsi maksatlı Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığını, mesele ile ilgili olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ileri tahkikat neticesinde aracın Lefke’de tespit edilerek konu aracın YM 003 plakalı Range Rover olduğu ve Lefke‘de sakin Tahsin Yamaner'in kullandığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının saat 05.00 sıralarında derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlıdan analiz için kan örneği alındığını, soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.