“Çare vardır, biz hazırız!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) bugün Mağusa Perşembe Pazarı önünde protesto eylemi gerçekleştirdi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaptığı basın açıklamasında “hükümete” yönelik sert eleştirilerde bulundu.

"Pahalılık, Zamlar ve Yoksulluk Artık Yeter!" sloganıyla toplanan kalabalık, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunları protesto etti. Erhürman yaptığı konuşmada, “hükümetin” ekonomi politikalarını ve yönetim anlayışını eleştirerek, halkın alım gücünün giderek düştüğünü ve orta sınıfın yok olmaya başladığını vurguladı.

Eylemde CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve bazı milletvekilleri de hazır bulundu. Basın açıklamasının ardından Erhürman ve beraberindeki heyet, Perşembe Pazarında esnaf ve halkla bir araya geldi.

“Artış insanların alım gücüne yansımıyor”

Tufan Erhürman, gelir dağılımındaki adaletsizliğin her geçen gün derinleştiğini belirterek, "Orta sınıf gözlerimizin önünde buharlaşıyor. Maaşlar rakamsal olarak artıyor, döviz bazında da yükseliyor, ama bu artış insanların alım gücüne yansımıyor. Her gün alabildiğimiz ekmeğin, sütün miktarı azalıyor. Asıl sorun maaşların artışı değil, alım gücünün korunamamasıdır" dedi. Yeni asgari ücretin belirlenmesine de değinen Erhürman, rakamsal olarak büyük bir artış görünse de bunun alım gücünü yükseltmeyeceğini söyledi. “Hükümetin” ekonomi politikalarını uzun süredir yanlış bulduklarını belirterek, "Doğru ekonomi politikaları uygulanmıyor, ekonomiyi yönetemiyorsunuz. İnşaat ve turizm sektörleri büyük bir sarsıntı yaşıyor, ekonomiyi güney tarafına kaydırıyorsunuz" diye konuştu.

“Bu ülkeyi yönetmeye hazırız”

Erhürman ayrıca, "Asgari ücret bu noktada kaldığında küçük işletmeler ya fiyat artıracak ya da işçi çıkaracak. Bu, kayıt dışı ekonomiyi körükleyecek" dedi. UBP kurultayından sonra “asgari ücrete yapılacak itirazla aşağıya çekileceği” iddialarını hatırlatan Erhürman, asgari ücretin aşağıya çekilmesi durumunda açlık sınırının da altında kalacağının altını çizdi. “Hükümetin” ülkeyi yönetemediğini, eğitim ve sağlık gibi hayati alanları ihmal ettiğini dile getiren Erhürman, "Ne kamu okullarındaki çocuklarımız ne de özel okullardaki öğrencilerimiz ayrımcılığı hak ediyor. Bu “hükümetin” zihniyeti gitmeli" diyerek sözlerini tamamladı. Eylem sonunda Erhürman, "Bu ülkeyi yönetmeye hazırız. Çözüm yolu, bu işin ehli insanlarla birlikte hareket etmek. Kıbrıs Türk halkı bu zihniyeti hak etmiyor, biz hazırız ve çare vardır" diyerek halkı mücadeleye davet etti.