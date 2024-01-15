Cardplus'tan 18. Yıl Yeni Yıl Kampanyası

Cardplus, 18 yıllık yolculuğunu kutlamak adına düzenlediği özel "Yeni Yıl Kampanyası" ile kredi kartı sahiplerine yönelik bir kampanya düzenledi. .

Aralık ayı boyunca Cardplus kredi kartıyla gerçekleştirilen harcamalar, ödüllerle taçlandı.

Cardplus'ın 18. yılını kutlamak üzere başlatılan kampanya, 1 Aralık - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Cardplus kredi kartı ve Cardplus poslarından yapılan 1000 TL ve üzeri alışverişleri kapsadı. Katılımcılara her alışverişleri için özel şans numaraları verildi.

Bu heyecan verici kampanyanın doruk noktası, 4 Ocak 2024 tarihinde Cardplus Genel Müdürlük binasında noter Enver Sedat SİMAVİ'nin denetiminde yapılan çekilişle belirlenen 90 talihliyle yaşandı.

Kazananlar arasında 18 kişiye 1000 TL, 18 kişiye 2000 TL, 18 kişiye 3000 TL, 18 kişiye 4000 TL ve 18 kişiye 5000 TL olmak üzere toplamda 270.000 TL değerinde ödül dağıtıldı.

Cardplus, ödülleri talihlilerin kredi kartlarına yansıtarak onları bu kampanya ile daha da mutlu etti.

Büyük ödüller, Cardplus'ın müşteri odaklı ve yenilikçi hizmet anlayışının bir yansıması olarak öne çıkarken, kazananlarına muhteşem bir yeni yıl başlangıcı sunmayı hedeflediği de belirtildi.

Cardplus, 2024 yılı boyunca da müşterilerini memnun etmeye devam ederek sektördeki lider konumunu korumayı amaçlıyor.

18 kişiye 5000TL

1180741 TEZER ARIF

1192348 ALI ÖZCAN RENDE

1216916 DÜRİYE MUSİOĞLU

1173144 AVŞAR KUTALMIŞ

1207039 VASFİYE TUNABOYLU

1226203 UMUT KORKUTER

1166370 MUSTAFA ERKANT

1191544 CEMAL TOMBUL

1185350 DARYA TOSUNCUK

1187254 HÜDAVERDİ KAVAZ

1167123 ZEREN MUNGAN

1215063 ERGÜN ULUÇHAN

1193008 EVREN BEDEOĞLU

1166822 MEHMET ÖZLÜSES

1173343 OLGUN SERDEN

1171584 PAVLE KAJAEVI

1221916 ENGİN ARSLAN

1220356 OLGUN ERDENAY

18 kişiye 4000TL

1232403 HAKAN DEMİRTAŞ

1179789 UMUT SELÇUKLU

1208359 RAMADAN SEMİR

1212458 SEVİL SÖNMEZ

1167530 YASEMIN ÇANGAR

1232603 OLGA LAPUTINA

1182450 NURCAN AMCA

1162316 MUSTAFA DENYALI

1201678 HASAN TÜCCAR

1199453 AHMET ÇAKMAK

1220281 DENKTAŞ DAĞYARAN

1173604 NESRİN ÖZKAYALI

1217892 KEMAL BELEVİ

1210567 ERTAN YILDIZ

1203945 ZEKİYE OYLUM

1233644 GARY JOHN PERRING

1163580 ALAN MICHAEL SCALES

1230617 TOLGA TÜFEKCI

18 kişiye 3000TL

1163531 HÜLYA AYBARS

1196923 MERTSAN ÇAKIRLI

1186458 HÜSÜN TABUR

1186431 FIGEN SERTBAY

1164845 NAZLI ÇIÇEK

1231750 NURTEN ÖZÜNALP

1187483 HASAN YASAKCI

1230959 SEVDA GÜNDÜZ

1228028 IZZET TEKMAN

1184905 EBRU BAYIKOĞLU

1211759 CEMALİYE ÖZKAN

1197580 MÜSTEYDE IRIKOĞLU

1166187 ABDULHADI TOPALOGLU

1222587 MİNE GÜÇLÜER

1166191 EMRAH GÜRKESKİN

1179254 ALİ ALİOĞLU

1184261 EMİR ALİ TATLIDİL

1185720 OSMAN YORUCU

18 kişiye 2000TL

1221381 HATİCE TEKDEMİR

1162950 EROL ŞENSOY

1201809 BURAN ATAKAN

1169864 EVRİM KARACAMERT

1216880 PEMBE GÜL GÜREN

1165187 RECEP VUDALI

1178442 ÜLFET ERSOY

1228037 YASIN ÇIFTÇI

1212521 MUSTAFA AKAY REFİKOĞLU

1183597 BUKET KÖSE

1177709 METİN DEMİRCİ

1198827 SEVAL HISIM KARARLI

1219584 ALİ YAZGI

1171957 SİBEL KAYMAKAMOĞLU

1191718 EMRAH AKSÜT

1233995 METİN BORAN

1179873 ALİ ÖZTUNÇ

1195932 MEHMET DİKER

18 kişiye 1000TL

1207288 UTKU ACISU

1183217 İKBAL PARALİK

1194520 YUSUF ÖZENCİ

1189119 MUZAFFER KARABETÇA

1200348 ŞENİZ ALPCAN

1160462 CAHİT YETKİLİ

1233443 AHMET BİRSÖZ

1190088 RAMADAN YARKAN

1191721 GÜZİN NOLAN

1205570 HÜSEYİN SELÇUKLU

1175247 YUSUF AKAN

1215016 ZEHRA YÜRÜR

1191386 INNA PAŞA

1229185 AYLA ALANLI

1225774 AHMET ÇUKUROVALI

1208705 SERGHEI FRANJEV

1189591 SALIH MURAT ÇAGDASER

1167550 EMEL GARDİYANOĞLU