Capital Economics yıl sonu dolar/TL beklentisini açıkladı

Capital Economics’in gelişmekte olan piyasalar kıdemli ekonomisti Liam Peach, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferinin Türk ekonomisinin daha büyük makroekonomik istikrarsızlığa doğru giden bir patikaya itmesinin ve lirada büyük düşüşlerin gündeme gelmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Foreks’te yer alan habere göre, Erdoğan’ın düşük faiz, gevşek mali politika ve sınırlayıcı döviz regülasyonlarının ülke ekonomisinde bir dizi dengesizlikle sonuçlandığına işaret eden Peach, bunlar arasında yüksek enflasyon, yüksek cari işlemler açığı, ağır dış finansman gerilimleri ve aşırı değerli kur olduğunu kaydetti.

"Politikalar sürdürülemez hale geliyor"

Peach, "Türkiye 2022’de zorlukların üstesinden geldi, ancak son aylarda gelişen çatlaklar ve cari politikalar giderek daha sürdürülemez görünüyor" dedi.

Peach, Türk lirasının bu yıl yüzde 25 değer kaybederek ABD doları karşısında 26 lira seviyesine gerileyeceğini öngördü

Morgan Stanley analistleri, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz politikasına bağlı kalmaya devam etmesi halinde Türk Lirası'nın yıl sonunda 28 seviyesini görebileceğini kaydetmişti.